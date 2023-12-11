الشرقاوى: الإقبال غير المسبوق على الانتخابات سلوك حضارى

أدلى الدكتور يسرى الشرقاوى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024 .

وأكد بأن اداء الصوت واجب وطنى واستحقاق دستورى هام وحث كافة الأعضاء وأسرهم والعاملين بأداء الواجب الدستورى وضرورة المشاركة والنزول لصناديق الاقتراع مشيرًا إلى أن هذا سلوك وطني حضاري يحمل رسالة قوية للعالم تعبر عن مدى تحضر هذا الشعب ومدى قدرته على الاختيار الديمقراطي ورسم خريطة المستقبل وأعرب الشرقاوى عن شكره وتقديره للدولة المصرية وللهيئة الوطنية للانتخابات الذين ضربوا نموذجًا هامًا فى التنظيم والترتيب وحسن استقبال المواطنين وتسهيل عمليات التصويت فى جو من البهجة والسرور فى كافة اللجان مع حدوث مساعدات خاصة لكبار السن والمرضى .

وفي ذات السياق أكد الشرقاوى على أن بناء الدول يبدأ من ممارسة العمل السياسى والمشاركة الفعالة فى الاستحقاق الدستورية وأن كل ما يمكن تنفيذه فى ملفات الاقتصاد والاجتماع وحياة المواطنين يأتى من المشاركة والاختيار الصحيح.



واختتم تصريحاته بأن هذا العُرس الديمقراطى فى ظل التحديات التى تواجهها مصر فى الخارج هو عبارة عن رسالة قوية بأن الشعب المصري العظيم على مدار التاريخ هو القادر على إدارة أموره فى تماسك يجعله فى أمان وأمن مهما اشتدت الأزمات