عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الشرقاوى: الإقبال غير المسبوق على الانتخابات سلوك حضارى

صدى البلد

أدلى الدكتور يسرى الشرقاوى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024 .

رئيس هيئة التنمية الصناعية تدلي بصوتها في الانتخابات

لتسهيل الحصول على التمويلات| "رجال أعمال إسكندرية" تلتقي رئيس البورصة المصرية

وأكد بأن اداء الصوت واجب وطنى واستحقاق دستورى هام وحث كافة الأعضاء وأسرهم والعاملين بأداء الواجب الدستورى وضرورة المشاركة والنزول لصناديق الاقتراع مشيرًا إلى أن هذا سلوك وطني حضاري يحمل رسالة قوية للعالم تعبر عن مدى تحضر هذا الشعب ومدى قدرته على الاختيار الديمقراطي ورسم خريطة المستقبل وأعرب الشرقاوى عن شكره وتقديره للدولة المصرية وللهيئة الوطنية للانتخابات الذين ضربوا نموذجًا هامًا فى التنظيم والترتيب وحسن استقبال المواطنين وتسهيل عمليات التصويت فى جو من البهجة والسرور فى كافة اللجان مع حدوث مساعدات خاصة لكبار السن والمرضى .

وفي ذات السياق أكد الشرقاوى على أن بناء الدول يبدأ من ممارسة العمل السياسى والمشاركة الفعالة فى الاستحقاق  الدستورية وأن كل ما يمكن تنفيذه فى ملفات الاقتصاد والاجتماع وحياة المواطنين يأتى من المشاركة والاختيار الصحيح.


واختتم تصريحاته بأن هذا العُرس الديمقراطى فى ظل التحديات التى تواجهها مصر فى الخارج هو عبارة عن رسالة قوية بأن الشعب المصري العظيم على مدار التاريخ هو القادر على إدارة أموره فى تماسك يجعله فى أمان وأمن مهما اشتدت الأزمات

الاستحقاق الدستورى إقبال غير مسبوق الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية الشعب المصري العظيم المصريين الأفارقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن اليوم الاثنين.. كم سجل سعر الكيلو فى البورصة؟

مش هتصدق شكلها.. مى كساب تثير الجدل بفقدان وزن مبالغ فيه

700 جنيه|هزة عنيفة تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

طلب عاجل ومفاجئ من فيوتشر للموافقة على رحيل عمر كمال عبدالواحد للأهلي

التطبيق اليوم والشراء بهذه الطريقة| كيلو السكر الحر بـ 27 جنيها بقرار رسمي من وزير التموين.. اعرف حصتك

بعلم فلسطين.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل برفقة زوجها

بداية التقلبات الجوية والسيول تضرب هذه المناطق| تحذير عاجل من طقس الساعات المقبلة

مفاجأة مدوية بشأن انتقال رمضان صبحي للزمالك.. وعرضان من الدوري المصري لطارق حامد

ترشيحاتنا

لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية: لم نلاحظ أي مخالفات

اليوم الثاني.. صدى البلد يرصد إقبال الناخبين على لجان القاهرة.. صور

أبو العينين: الشعب المصري صاحب حضارة قديمة.. ويبني الجمهورية الجديدة

في السعودية والدقي| القصة الكاملة لتصويت لبلبة مرتين في الانتخابات الرئاسية.. وهذه العقوبة في انتظارها

إغلاق مطار تل أبيب بسبب رشقة صاروخية مكثفة تجاه وسط إسرائيل

لا يمكن تبرير الغارات.. مسئول كبير في الأمم المتحدة يهاجم إسرائيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر غير متوقع لحذاء هيفاء وهبي في أحدث جلسة تصوير| شاهد

فخورة جداً بنسبة الإقبال.. نادية الجندي تدلي بصوتها فى الانتخابات الرئاسية

بعد ظهورها المثير للجدل| شاهد.. مي كساب قبل وبعد التخسيس

لا تتناولها أبدا.. صورة لقطعة في البانية تخلصي منها فورا

فيديو

علم مصر على شارب مواطن وسيدة تلد باللجنة.. أغرب مواقف انتخابات الرئاسة 2024

وسط قطرات المطر.. "الكعبة المشرفة" تتألق في مظهر بديع | شاهد

دنيا عبدالعزيز: هذا الشخص هددني بتشويه وجهي| شاهد

الإضراب الشامل.. شاهد ماذا يفعل العالم العربي والغربي اليوم الاثنين لدعم غزة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ