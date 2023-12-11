رئيس هيئة التنمية الصناعية تدلي بصوتها في الانتخابات

ادلت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بصوتها في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت فعالياتها صباح امس، وذلك بلجنة مدرسة فاطمة عناني بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة .

وصرحت ناهد يوسف بان مصر اصبح لديها من المقومات والكوادر ما يؤهلها للتغلب على كافة التحديات في سبيل تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية الشاملة وفق اهداف الجمهورية الجديدة.

مؤكدة أن إصطفاف المواطنين أمام اللجان الإنتخابية منذ الأمس دليل على عزم الشعب المصرى لإستكمال المسيرة نحو بناء دولة قوية، وعلى أهمية المشاركة الايجابية من باقى جموع الناخبين في هذا المشهد الديمقراطي بوصفه واجب وطنى على كل مواطن.