عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لتسهيل الحصول على التمويلات| "رجال أعمال إسكندرية" تلتقي رئيس البورصة المصرية

صدى البلد

عقدت جمعية رجال أعمال إسكندرية برئاسة محمد هنو،  لقاء موسعا مع أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية،  استعرضا خلاله سبل التعاون بين الجانبين، بحضور لفيف من أعضاء الجمعية، وأعضاء البورصة المصرية، وذلك بمقر الجمعية، حيث تناول اللقاء  شرح وافر حول مستجدات البورصة المصرية، ومراحل نموها ورأس مالها السوقي حتى الآن.


وأكد أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، الدور الهام الذي تقوم به البورصة كمنصة للتمويل، والمتمثل  في المساعدة في نمو وتوسع الشركات التي تقيد بها لتنفيذ خططها المستقبلية عبر تسهيل الحصول على التمويل من المصادر التمويلية المختلفة، وأهمها التمويل بالملكية  من خلال زيادات رؤوس الأموال، كما استعرض شروط قيد الشركات بالبورصة المصرية وأوجه استفادة هذه الشركات من قيدها في البورصة، موضحا أن الإصلاح الاقتصادي الحالي سوف يؤثر كثيراً في انتعاش البورصة المصرية.

سعد الدين: فوز الرئيس السيسي سيكون نقطة تحول جديدة في تاريخ مصر

محمد عادل حسني: مشاركة كل فئات المجتمع بالانتخابات الرئاسية رسالة حب للوطن

 

وأضاف رئيس البورصة المصرية، أن البورصة تستعد لتقديم مجموعة جديدة من المنتجات المالية التي تلبي احتياجات المستثمرين، ومستويات تقبلهم للمخاطرة وأهمها مؤشر الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وأيضا إنشاء سوق تداول الحصص العقارية والتكامل بين سوق تداول الحصص العقارية وصناديق الاستثمار العقاري،  مؤكدا أهمية وجود نظم رقابة فعالة لتحقيق أقصى قدر ممكن من حماية المتعاملين والحد من المخاطر.


وأوضح رئيس البورصة المصرية، نشاط البورصة  للسلع وتاريخ إنشائها والهدف من انشائها وهو وجود منصة إلكترونية لتداول مختلف السلع الحاضرة القابلة للتخزين وتوفير آلية مناسبة وشفافة للتسعير.


من جانبه، أكد محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال اسكندرية، أهمية وجود تعاون بين البورصة المصرية والجمعية من خلال مركز تدريب الشرق الأوسط للتنمية  الخاص بالجمعية وذلك عن طريق عقد دورات تدريبية توعوية عن البورصة، وهو ما قبل بالترحيب  من قبل رئيس البورصة المصرية، حيث  رحب بالتعاون مع الجمعية في مجالات نشر الوعي المالي والثقافة المالية بين مجتمع رجال الأعمال بالإسكندرية وإنشاء قناة تواصل دائمة بين الجمعية والبورصة المصرية لهذا الغرض.


وطالب محمد حنفي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالجمعية، بضرورة عودة الحوافز الضريبية التي كانت تمنح لشركات القطاع الخاص في حالة إدراجها بالبورصة.

أحمد الشيخ رئيس البورصة احتياجات المستثمرين البورصة المصرية الحد من المخاطر القطاع الخاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن اليوم الاثنين.. كم سجل سعر الكيلو فى البورصة؟

700 جنيه|هزة عنيفة تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

أمطار تصل لحد السيول.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

مش هتصدق شكلها.. مى كساب تثير الجدل بفقدان وزن مبالغ فيه

التطبيق اليوم والشراء بهذه الطريقة| كيلو السكر الحر بـ 27 جنيها بقرار رسمي من وزير التموين.. اعرف حصتك

بداية التقلبات الجوية والسيول تضرب هذه المناطق| تحذير عاجل من طقس الساعات المقبلة

الزمالك يتعاقد مع مدرب منتخب مصر | تفاصيل

قرار حاسم.. شوبير يعلن مفاجأة مدوية عن صفقة الأهلي المنتظرة

ترشيحاتنا

حصاد اليوم الأول لانتخابات الرئاسة 2024.. باحث يرصد التفاصيل

عاجل.. غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع سير عملية التصويت

بث مباشر.. بدء مؤتمر الوطنية للانتخابات لإعلان تفاصيل أول يوم للتصويت

تمهيدا لزيارة معبر رفح.. وفد من مجلس الأمن الدولي يصل مطار العريش

نجوم الفن والشخصيات العامة يتصدرون المشهد الانتخابي .. شاهد

الهجوم 63.. المرصد السوري: سقوط قتـ.لى في قصف إسرائيلي على محيط دمشق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كليوباترا.. سولاف فواخرجي بـ الزي الفرعوني في أحدث ظهور لها

بعد ظهورها بعلم فلسطين.. صور تصدرت التريند لـ ياسمين عبد العزيز

بعد إطلالتها الغريبة .. صور أثارت الجدل لـ هند عاكف

ليه وصل 40 جنيه| جنون البصل يعود من جديد.. وهذا موعد انخفاضه لمعدلاته الطبيعية.. الأسباب والتفاصيل

فيديو

دنيا عبدالعزيز: هذا الشخص هددني بتشويه وجهي| شاهد

الإضراب الشامل.. شاهد ماذا يفعل العالم العربي والغربي اليوم الاثنين لدعم غزة؟

تعمقن في القرآن وتحولن للإسلام.. أمريكيات يصفعن الاحتلال ضربة قوية مناصرة لسكان غزة

بالغناء والزغاريد.. نجوم مصر يشاركون في انتخابات الرئاسة 2024

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ