إقبال كبير على صناديق الانتخابات الرئاسية في شمال سيناء لليوم الثاني

شهدت لجان الانتخابات الرئاسية 2024م.، في محافظة شمال سيناء توافد أعداد كبيرة من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الانتخابي للرئاسة لاختيار رئيس مصر القادم لفترة رئاسية جديدة.



صناديق الاقتراع:



وقال الشيخ محمد سالم من الحسنة ان اللجان شهدت إقبال كثيف من جانب المواطنين للادلاء باصواتهم في صناديق الاقتراع لاختيار المرشح الأنسب لمصر خلال الفترة المقبلة.



وأكد أن لجنة بغداد شهدت توافد أعداد كبيرة من المواطنين أمام اللجان. لممارسة حقوقهم الدستورية في الانتخابات والتي تجري حاليا بشأن انتخاب رئيس مصر.





وتضم شمال سيناء لجنة عامة بها 11 دائرة انتخابية موزعين على 40 مقرا انتخابيا بعدد 53 لجنة انتخابية تضم 7 لجان وافدين، لافتا إلى أن عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية نحو 299 ألف شخص.