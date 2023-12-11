اتخرسوا كلهم.. محمد أبوالعينين يوجه رسالة للمشككين في الانتخابات الرئاسية 2024

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس البرلمان الأورومتوسطي، من أمام اللجان الانتخابية بـ محافظة الإسكندرية، أن هناك التزاما كاملا، وإشرافا كاملا من القضاء، وأن القضاء ينفذ التعليمات الحيادية، والدستورية.



وأضاف النائب محمد أبو العينين، خلال تواجده في الإسكندرية، وأثناء عرض قناة صدى البلد، تغطية خاصة، في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024، أن كل مواطن يقوم باختيار من يريد، وأي مخالفة بالانتخابات يتم الإعلان عنها بكل شفافية.



وأشار إلي أنه تم ضبط حالة أو حالتين أمس، منهم واحدة قامت أرادت أن تصوت مرتين، وتم تحويلها لـ الجنايات، ولذلك على الجميع أن يحترم القانون.



وقام النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس البرلمان الأورومتوسطي، بعمل جولة تفقدية على اللجان الانتخابية، بـ الإسكندرية.

وكشف النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، تفاصيل ترأسه جولة وفد برلمان البحر المتوسط في الإسكندرية اليوم الإثنين؛ لمتابعة انتخابات الرئاسة 2024، وقال «أحيي شعب الإسكندرية والقيادات والشباب والنساء في المحافظة، الذين يحتفلون بهذا العرس الديمقراطي،مؤكدا أن الشعب المصري أظهر أنه على مستوى المسؤولية».

وتابع النائب محمد أبو العينين: الانتخابات الرئاسية 2024 رسالة حصرية للعالم تقول أننا شعب واعي وواثق في ماضيه وحاضره ومستقبله، مضيفا «نقدم نموذجا حضاريا في التصويت بالانتخابات الرئاسية لكل من له حق المشاركة، .. الناس اللي كانت بتشكك في العملية الانتخابية اتخرسوا كلهم بعدما شاهدوا الشعب المصري يشارك في الإدلاء بصوته لاختيار الرئيس المقبل».

وأوضح أن: «البسمة عادت على وجوه المصريين وهذا شعور جيد، وبقول إن الشعب المصري كله رفع رأسي أمام كل الجهات الأجنبية اللي بتتابع العملية الانتخابية».

