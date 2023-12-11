لأول مرة منذ الحرب.. مستشار الأمن القومي الأمريكي يزور إسرائيل

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، بأن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، سيجري زيارة إلى إسرائيل في نهاية هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في غزة.

وحسب ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، من المُقرر أن يجتمع سوليفان مع كبار المسؤولين في القدس ويناقش معهم، من بين أمور أخرى، زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وفي وقت سابق، أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الاثنين، أن واشنطن ستواصل الضغط من أجل تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضاف أن الولايات المتحدة تتفق مع وزراء الخارجية العرب بشأن الرؤية حول قطاع غزة، لافتًا إلى أن هناك اختلافات في وجهات النظر حول وقف إطلاق النار، في قطاع غزة.

وأوضح سوليفان، أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تواصل تهديد إسرائيل ولا تزال تحتجز رهائن، منوها إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" وإسرائيل على تواصل حول العمليات العسكرية.