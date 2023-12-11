سامر أبو طالب ورنا سماحة يدليان بصوتيهما فى الانتخابات الرئاسية

حرص الملحن والمطرب سامر أبو طالب وزوجته الفنانة رنا سماحة على الادلاء بصوتيهما فى الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

واحتفلت المطربة رنا سماحة بعيد زواجها الثالث برسالة خاصة أهدتها لزوجها الملحن سامر أبو طالب، وذلك من خلال صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام.



ونشرت رنا مجموعة من الصور التى تجمعها بسامر وعلقت عليها قائلة: كل سنه وانت صاحبي وحبيبي وجوزي وابو ابني، كل سنه وانت حضن البيت والسند، ٣ سنين ربنا يجعلهم العمر كله يابو لوكي، بحبك.



رنا سماحة وزوجها سامر أبو طالب

رنا سماحة تستعد لطرح ميني ألبوم

وتستعد الفنانة رنا سماحة، لطرح أولى أغاني الـ"ميني ألبوم" الخاص بها، التي تحمل اسم “عاملة عبيطة”، والمقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

ويشار إلى أن أغنية عاملة عبيطة، من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان سامر أبو طالب، توزيع خليل وشندي، ومن إخراج حسام مجدي، إنتاج معتز رضا وسامر أبو طالب، توزيع winway.

أغنية عاملة عبيطة تعد هي أولى أغاني ميني ألبوم رنا سماحة الجديد، حيث انتهى صناعها من تسجيلها، وأصبحت جاهزة للعرض خلال الأيام المقبلة، وباقي الأغاني ستصدر تباعًا بعد طرح هذه الأغنية.