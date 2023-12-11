وزير القوى العاملة السابق يدلي بصوته في الانتخابات ويدعو العمال للمشاركة بقوة

أدلى محمد سعفان وزير القوي العاملة السابق بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأثنين ، بلجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد ملازم أول محمد أشرف عبد الفتاح الثانوية التجريبية الموحدة ، باللجنة الفرعية رقم 7 بقسم أول مدينة نصر- القاهرة .

وقال "سعفان" عقب الإدلاء بصوته : إنه حرص على أداء الواجب الوطنى فى هذا الاستحقاق الدستوري، للمشاركة فى صنع مستقبل مصر للوصول إلي الجمهورية الجديدة التي وضع ثمارها بإنجازات في كافة مناحي الحياة من 9 سنوات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ودعا وزير القوي العاملة السابق، عمال مصر الذين يمثلون 30 مليونا لممارسة حقهم الدستوري ، والمشاركة بقوة في هذا الاستحقاق الرئاسي المهم، في اختيار رئيسهم وصياغة مستقبلهم.

وقال: إن المصريون في الداخل والخارج أثبتوا للعالم أنهم لديهم القدرة على التكاتف والوقوف إلي جانب الدولة المصرية لاستكمال مسيرتها في التنمية وصولا للجمهورية الجديدة ، مؤكدا ثقته في وعي المصريين في المشاركة التي تمثل ردا حاسما على محاولات التشكيك.

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