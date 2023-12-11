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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير القوى العاملة السابق يدلي بصوته في الانتخابات ويدعو العمال للمشاركة بقوة

صدى البلد

أدلى محمد سعفان وزير القوي العاملة السابق بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأثنين ، بلجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد ملازم أول محمد أشرف عبد الفتاح الثانوية التجريبية الموحدة ، باللجنة الفرعية رقم 7 بقسم أول مدينة نصر- القاهرة .

وقال "سعفان" عقب الإدلاء بصوته : إنه حرص على أداء الواجب الوطنى فى هذا الاستحقاق الدستوري، للمشاركة فى صنع مستقبل مصر  للوصول إلي الجمهورية الجديدة  التي وضع ثمارها بإنجازات في كافة مناحي الحياة  من 9 سنوات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ودعا وزير القوي العاملة السابق، عمال مصر الذين يمثلون 30 مليونا لممارسة حقهم الدستوري ، والمشاركة  بقوة  في هذا الاستحقاق الرئاسي المهم، في اختيار رئيسهم وصياغة مستقبلهم.

وقال: إن المصريون في  الداخل والخارج  أثبتوا للعالم أنهم لديهم القدرة على التكاتف والوقوف إلي جانب الدولة المصرية لاستكمال مسيرتها في التنمية وصولا للجمهورية الجديدة ، مؤكدا ثقته في وعي المصريين في المشاركة التي تمثل ردا حاسما على محاولات التشكيك.

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