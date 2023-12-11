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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المشاهد الإنسانية تتواصل في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية بالغربية

ناخب بالغربية
ناخب بالغربية

في لفتة إنسانية خرج المستشار أحمد محمد حسن المشرف على لجنة 61 بمجلس مدينة كفر الزيات عدة مرات، من اللجنة لمساعدة المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة لمساعدتهم في الإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية، وسمح للناخبين بالتصويت خارج اللجنة نظرا لحالتهم الصحية.

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كما حرصت المستشارة نرمين شلبي المشرفة على لجنة 28 بمدرسه كفر ديما الابتدائية، على مساعدة سيدة مسنة أمام اللجنة لتدلي بصوتها في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، وسمحت للناخبة بالتصويت خارج اللجنة نظرا لحالتها الصحية.

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وأشاد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي بالمظاهر الإنسانية في كافة أنحاء المحافظة وبوعي المواطنين الذي ظهر جليا في هذا التواجد المكثف حول اللجان للمشاركة بفعالية في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري إدراكا منهم أن مشاركتهم لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية. مؤكدا أن توجههم بكثافة إلى صناديق الاقتراع أظهر الوجه المشرف للدولة المصرية.

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