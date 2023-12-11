مئات الطلاب والعمال يتصدرون المشهد بلجنة الوافدين بالسويس

تصدر طلاب جامعة السويس المغتربين و عمال الشركات المشهد الانتخابى أمام لجنة الوافدين بلجنة مدرسة المستقبل الابتدائية بمحافظة السويس فى اليوم الثانى ، من أجل الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية٢٠٢٤ وسط تأمين أمني مكثف من قبل عناصر الشرطة.

شهدت اللجنة طابورا يضم المئات طلاب من جامعة السويس المغتربين من أجل الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية باعتبارها هى القرب للجامعة، كما شهدت اللجنة إقبالا من قبل عمال الشركات الذين يعملون داخل نطاق المحافظة.



وتضم محافظة السويس لجنة عامة واحدة للانتخابات، وتشمل 49 مركز انتخابي بينها 44 مدرسة و5 أماكن أخرى، تحتوي المراكز الانتخابية على 61 لجنة فرعية، من بينها 6 لجان للمغتربين موزعة على الأحياء، وذلك نظرا لعدد الوافدين الذين يعملون في مصانع وشركات السويس وموانئها والمناطق الصناعية والهيئات الاقتصادية.



ويبلغ عدد الناخبين في السويس 484502 ناخبا لهم حق التصويت، ويضم حي السويس 6 مراكز انتخابية، تشمل 7 لجان فرعية تضم 68245 ناخبا، وفي حي الأربعين 15 مقر مركز انتخابي تشمل 22 لجنة فرعية وتضم 186762 ناخبا، وفي حي الجناين 9 مراكز انتخابية تشمل 10 لجان فرعية وتضم 78389 ناخبا، وفي حي فيصل 13 مركز انتخابي تشمل 15 لجنة فرعية وتضم 129463 ناخبا، وفي حي عتاقة 6 مراكز انتخابية تشمل 7 لجان فرعية، وتضم 21643 ناخبا.



فإن لجان المغتربين وعددها 6 لجان فهي، مدرسة صفية زغلول الإعدادية بنات بمنطقة العبور بحي الأربعين، ومدرسة عيون موسى للتعليم الأساسي بحي بمنطقة عيون موسى التابعة لحي الجناين، ومدرسة المستقبل الابتدائية بمنطقة المستقبل خلف شارع سور جامعة السويس.



بالإضافة إلى 3 مدارس أخرى بحي عتاقة وهي المدرسة الإعدادية بمنطقة الأدبية بجوار محاجر هيئة قناة السويس، ولجنة أخرى بشاطئ أنابيب البترول بطريق السويس –السخنة، ولجنة للمغتربين بميناء السخنة.