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رئيس التحرير
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أخبار البلد

مدبولي يبحث مع المدير التنفيذى لشركة سوميتومو اليابانية تعميق صناعة السيارات في مصر

صدى البلد

التقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالرئيس العالمى والمدير التنفيذى لشركة سوميتومو اليابانية،  لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات.

ويبحث الاجتماع الموقف التنفيذي لاستثمارات الشركة وخططها التوسعية في مصر خلال الفترة المقبلة وأوجه الدعم والتسهيلات للشركة باعتبارها واحدة من أهم شركاء الحكومة في تنفيذ استراتيجية تعميق صناعة السيارات وتحويل مصر إلى محطة رئيسية في سلاسل الإمداد العالمية.

وكان قد شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين "هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات" (إيتيدا)، وشركة "سيمنز" المتخصصة في تطوير برمجيات الصناعات الرقمية؛ بهدف تعزيز التعاون الاستراتيجي لتوسيع أعمال البحث والتطوير في التكنولوجيات المتقدمة بمركز الشركة في مصر، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومايك إيلو، نائب الرئيس التفيذي لشركة "سيمنز" المتخصصة في تطوير برمجيات الصناعات الرقمية.

ووقع على الاتفاقية كل من المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، والدكتور/ حازم الطحاوي، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "سيمنز" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وعقب التوقيع أشار رئيس الوزراء إلى زيارته الأخيرة، لمقر شركة "سيمنز" المتخصصة في تطوير برمجيات الصناعات الرقمية في مصر،  معربًا عن تقديره لما شهده من مواهب مصرية شابة تعمل في هذا القطاع المهم الذي يستهدف تصدير الخدمات التكنولوجية للسوق العالمية.
وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي، بكفاءة البنية التحتية الموجودة لدى مقر الشركة في مصر، داعيًا الشركة إلى ضخ المزيد من الاستثمارات والتوسع في السوق المصرية، مؤكدًا أن الحكومة المصرية لديها طموح لا حدود له تجاه توطين وتطوير هذه الصناعة.

 

 

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