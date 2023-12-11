رئيس اتحاد الغرف السياحية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، صباح اليوم، الإثنين، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك في لجنة مدرسة صلاح الدين الإبتدائية بالتجمع الخامس .

وأكد “الوصيف”، في تصريحاته، أن حرصه علي الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية الحالية أولا لممارسة حقه الدستوري، وثانيا للمشاركة في العرس الديموقراطي الذي تشهد كافة ربوع مصر منذ اليوم الأول لتلك الانتخابات وبما يؤكد وعي المصريين بحقوقهم الدستورية، وحرصهم كذلك على دعم مسيرة التنمية والاستقرار والتحديث ببلدهم.

وأضاف أن مشهد طوابير الناخبين رسالة إيجابية للعالم أجمع تؤدي بالطبع إلى تحسين صورة مصر الذهنية لدى العالم أجمع.

وكان رئيس اتحاد الغرف السياحية، وجه رسالة بالفيديو إلي جميع العاملين بالقطاع السياحي المصري حثهم فيها على المشاركة في الإنتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم في تلك الانتخابات المهمة.

وقال "أدعو كل زملائي العاملين بالقطاع السياحي المصري لممارسة حقهم الدستوري والإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية".

وأكد أن تلك المشاركة بالعملية الإنتخابية تدعيم للخطوات الجادة لعملية البناء الشامل للوطن , واستمرارا للتنمية التي تتواصل وتتوسع على أرض مصر الحبيبة.

ووجه كلامه للعاملين بالقطاع السياحي قائلا “صوتنا هيفرق لدعم تلك المسيرة الرائعة , ودعم الخطوات الجادة لتطوير السياحة القطاع الحيوي الذي يساهم في نهضة مصر ورفعة اقتصادها القومي الفترة المقبلة”.