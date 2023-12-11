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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح يتفقد لجنة مدرسة العمدة أحمد طرام للاطمئنان على العملية الانتخابية

محافظ مطروح يتفقد
محافظ مطروح يتفقد اللجان الانتخابية

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لجنة مدرسة العمدة أحمد طرام بمدينة مرسى مطروح في إطار جولاته للاطمئنان على سير العملية الانتخابية بالمحافظة دون أي معوقات مؤكدا على توفير كافة سبل الراحة للناخبين باللجان لأداء أصواتهم بسهولة ويسر.

كورال تعليم مطروح يدعو المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة 2024| محافظ مطروح: التيسيرات تشمل كل اللجان.. وعلى الجميع المشاركة


وأشاد محافظ مطروح بالإقبال الكبير من المواطنين وحرصهم على الإدلاء بأصواتهم واصطفافهم في طوابير أمام اللجان في مشهد يعكس وعى أهالي مطروح وحبهم لوطنهم لاستكمال مسيرة التنمية والبناء والحفاظ على الوطن ومقدراته داعيا الجميع بالنزول والإدلاء بأصواتهم والمشاركة في استكمال مسيرة التنمية والبناء، والتكاتف في مواجهة التحديات، ورسم مستقبل أفضل للوطن.

مطروح محافظة مطروح سكرتير عام محافظة مطروح اخبار المحافظات الانتخابات الرئاسية

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