كورال تعليم مطروح يدعو المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

قاد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح يرافقه إسماعيل جاتو وكيل المديرية مسيرة حاشدة تضم عددا كبيرا من المعلمين وذلك للإدلاء بأصواتهم أمام لجان الاقتراع بمدينة مرسى مطروح في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية.

وشارك فريق كورال تعليم مطروح خلال المسيرة حيث قدم الفريق بعض الأغاني الوطنية الجميلة التي نالت إعجاب الحضور أمام لجان زاهر جلال وباحثة البادية ولجنة الوافدين بمدرسة مطروح العسكرية الصناعية بالكيلو ١.

وقدم شحاته الشكر لكافة المنتسبين للمنظومة التعليمية بعد ذهابهم بكثافة عالية إلى لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لليوم الثاني ورسم لوحة وطنية راقية نالت الاعجاب والإشادة والثناء من كافة المتابعين ووسائل الإعلام.

مسيرة لمعلمى وطلاب مطروح