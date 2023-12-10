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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتخابات الرئاسة 2024| محافظ مطروح: التيسيرات تشمل كل اللجان.. وعلى الجميع المشاركة

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال الادلاء بصوته

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح توفير كل سبل الراحة للناخبين بلجان انتخابات الرئاسة، لأداء أصواتهم بسهولة ويسر.

محافظ مطروح يطمئن على انتظام سير العملية الانتخابية

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وأضاف خلال الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بلجنة الإدارة التعليمية بمدينة مرسى مطروح، أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على جميع المواطنين، وحق دستوري لهم، خاصة في ظل المرحلة المهمة التي تمر بها الدولة المصرية.

واطمأن المحافظ على سير العملية الانتخابية بكل سهولة ويسر بلجنة الوافدين، وتذليل أي عقبات تواجه الناخبين عند الإدلاء بأصواتهم.

وأشاد محافظ مطروح، خلال جولته، بالإقبال الكبير من المواطنين بمحافظة مطروح، وحرصهم على الإدلاء بأصواتهم، واصطفافهم في طوابير أمام اللجان، في مشهد يعكس وعى أهالي مطروح، وحبهم لوطنهم، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء والحفاظ على الوطن ومقدراته.

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