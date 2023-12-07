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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

200 لجنة تستعد لاستقبال 342 ألف ناخب في مطروح

محافظ مطروح يتاع
محافظ مطروح يتاع الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية

انهت محافظة مطروح استعداداتها لانطلاق مارثون الانتخابات الرئاسية 2024 والمزمع إجراؤها أيام 10 و11 و 12 من شهر ديسمبر الجارى.

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على تكثيف استعدادات المحافظة لانطلاق مارثون الانتخابات الرئاسية حيث تم رفع درجة التأهب والتأكد من جاهزية كافة المقرات الانتخابية مع مراعاة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة والسيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم، مع توفير كافة سبل الراحة لهم.

محافظ مطروح: توفير كرسي متحرك أمام كل لجنة بالانتخابات الرئاسية

توزيع 50 ألف شتلة زيتون و2000 شيكارة شعير على مزارعي مطروح


نشر الوعى بالانتخابات

وأضاف محافظ مطروح على أهمية نشر الوعي وتشجيع وتحفيز المواطنين على ضرورة المشاركة فى العملية الانتخابية والإدلاء بالصوت الانتخابي كونه واجبا دستوريا.

200 لجنة فرعية لاستقبال الناخبين
واوضح ان عدد اجمالى المراكز الانتخابية تبلغ 149 مركزا انتخابى و200 لجنة فرعية على مستوى مدن ومراكز المحافظة الثمانية بالإضافة إلى 19 مركزا انتخابيا للوافدين بأجمالي عدد 35 لجنة إنتخابية مشيرا إلى أن أجمالي عدد الناخبين بالمحافظة 342186 ناخبا.

تكثيف النظافة باللجان
ووجه المحافظ بضرورة التأكيد علي النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة أولا بأول بالشوارع العامة وتهيئة الأجواء العامة بما يضمن سير العملية الانتخابية بمحافظة مطروح بالمظهر اللائق والمشرف الذى يليق باسم مصر.

المحافظ يتابع الاستعدادات النهائية
تابع محافظ مطروح من خلال مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة الاستعدادات النهائية بمراكز ومقار اللجان الانتخابية بمدن ومراكز المحافظة لإجراء الانتخابات الرئاسية خلال أيام 10-11-12 ديسمبر الجاري.

وتفقد محافظ مطروح جاهزية عدد من اللجان بمدن سيوة والحمام ومرسي مطروح مشددا على تكثيف الجهود لنهو كافة التجهيزات بجميع المقار واللجان ورفع درجة التأهب والاستعداد مع المرور الميداني من رؤساء المدن على اللجان الانتخابية. وإنهاء التجهيزات الإدارية للظهور بالشكل اللائق من حيث النظافة العامة وداخل اللجان والمقار الانتخابية

توفير كراسي لكبار السن والسيدات وذوى الهمم
ووجه محافظ مطروح بتوفير كراسي لاستراحات كبار السن وذوي الهمم والسيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم مع التشديد على توافر كرسي متحرك أمام كل لجنة، ومراجعة استراحات القضاء وتوافر كافة سبل الراحة بها لظهور العملية الانتخابية بالمحافظة بالشكل اللائق والمشرف.

صحة مطروح التأمين الطبي جاهز للانتخابات الرئاسية
عقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح اجتماعا موسعا لبحث استعدادات مديرية الصحة بمطروح وهيئة التأمين الصحي ونقابات الأطباء والتمريض والعلوم الصحية والخدمات الصحية الخاصة بانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 ومناقشة الترتيبات النهائية في إطار خطة الاستعدادات.

وأكد "سالم" أنه تم التنسيق مع مختلف أجهزة المحافظة للعمل على تذليل كافة العقبات في سبيل تمكين المواطنين من المشاركة بالاستحقاق الانتخابي لخروج العرس الانتخابي بالصورة اللائقة والتي عهدها العالم عن الشعب المصرى .

وأشار إلى ضرورة توعية أعضاء النقابات بالمشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية والنزول إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم وعقد الندوات لتعريفهم بالخطوات اللازمة لتمكينهم من حقهم الانتخابي وأثر مشاركتهم على مستقبل الوطن والتوجه التنموي والخدمي للدولة المصرية.

جدير بالذكر أنه تم تشكيل لجنة من قيادات المديرية لمتابعة التأمين الطبي للانتخابات لسرعة التنسيق ومعالجة الشكاوى الواردة والتعامل الفوري مع حالات الطوارئ طوال فترة عقد الانتخابات.

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