محافظ مطروح: توفير كرسي متحرك أمام كل لجنة بالانتخابات الرئاسية

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح من خلال مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة الاستعدادات النهائية بمراكز ومقار اللجان الانتخابية بمدن ومراكز المحافظة لإجراء الانتخابات الرئاسية خلال أيام 10-11-12 ديسمبر الجاري.



وتفقد محافظ مطروح جاهزية عدد من اللجان بمدن سيوة والحمام ومرسي مطروح مشددا على تكثيف الجهود لنهو كافة التجهيزات بجميع المقار واللجان ورفع درجة التأهب والاستعداد مع المرور الميداني من رؤساء المدن على اللجان الانتخابية. وإنهاء التجهيزات الإدارية للظهور بالشكل اللائق من حيث النظافة العامة وداخل اللجان والمقار الانتخابية وتوفير كراسي لاستراحات كبار السن وذوي الهمم والسيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم مع التشديد على توافر كرسي متحرك أمام كل لجنة، ومراجعة استراحات القضاء وتوافر كافة سبل الراحة بها لظهور العملية الانتخابية بالمحافظة بالشكل اللائق والمشرف.

وتجرى الانتخابات الرئاسية بالمحافظة بعدد 149 مركزا انتخابيا و200 لجنة فرعية على مستوى مدن ومراكز المحافظة الثمانية، بالإضافة إلى 19 مركزا انتخابيا للوافدين بإجمالي 35 لجنة انتخابية، بإجمالي عدد الناخبين بالمحافظة 342 ألفا و186 ناخبا.