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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عين فطناس.. سحر الطبيعة وجمال الغروب من واحة آمون بسيوة|شاهد

عين فطناس
عين فطناس

تعد بحيرة فطناس من المعالم السياحية الهامة والتي يحرص زوار واحة سيوة على زيارتها للاستمتاع بالطبيعة الخلابة بها ومشاهدة منظر الغروب داخل مياه البحيرة.
فعند قرب غروب الشمس تجد أن أعدادا كبيرة من السيارات والأتوبيسات السياحية وصلت إلى بحيرة فطناس لمشاهدة منظر الغروب في تلك المنطقة التي اشتهرت بجمال ورعة الطبيعية بها مع انعكست المياه داخل البحر عند الغروب.

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يوكد عبد الكريم عبد الرزاق أن بحيرة فطناس من أهم معالم السياحة بواحة سيوة مضيفا أن عشاق سيوة، يحرصون على زيارتها، خاصة وأن بها أجمل مشاهد لغروب الشمس.
وأضاف أن سيوة تتميز بالتنوع السياحي بها وامتلاكها العديد من المناطق الأثرية مثل جبل الموتى وقاعة التنبؤات كما يوجد بها العديد من عيون المياه الطبيعة والبحيرات كما توجد بسيوة السياحة العلاجية بجبل الدكرور وسياحة السفارة في صحراء سيوة.
يقول علاء يوسف من أصحاب الشركات السياحية، إن جزيرة فطنأس تعتبر وجهة سياحية للاستمتاع بمشهد الغروب، وتجمع بين كل الظواهر الطبيعية من مياه وجبال وبحر الرمال الأعظم والأشجار والنخيل ما تضفي روحا مختلفة على السياح.
وأضاف ي أن أفضل توقيت لزيارة الجزيرة يبدأ من بعد أذان العصر مباشرة حتى غروب الشمس وينصح بالبقاء فيها حتى فترة الشفق بسبب وجود ألوان مختلفة من أشعة الشمس مع السحاب وهو ما يمثل منظر رائع.
وأشار إلى أهمية الترويج لواحة سيوة، إذ يهتم الرئيس السيسي بالسياحة البيئية بشكل كبير وبخاصة الواحة، وأصدر توجيهات للوزراء بالاهتمام بالسياحة البيئية في سيوة.
وأوضح، أن الواحة تحتوي على تنوع سياحي ليس موجودا في أي مكان مثل سياحة السفاري وسياحة الآثار والسياحة العلاجية وسياحة المؤتمرات.

عين فطناس
عين فطناس
عين فطناس
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