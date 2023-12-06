إيقاف أعمال بناء لمبان مخالفة بمطروح

تابع عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح حملات إيقاف أعمال البناء للمباني المخالفة دون ترخيص بمنطقة علم الروم وشارع ١٥.



حيث تم التحفظ علي معدات وأدوات البناء كما تم رفع إشغالات الطريق المخالفة، وذلك تحت إشراف نواب رئيس المدينة وشرطة المرافق، طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.



وناشد رئيس مدينة مرسي مطروح المواطنين بعدم البناء المخالف دون ترخيص تفاد لتعرضهم للمسألة القانونية والغرامة المالية.

كما تابع عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح جهود المدينة في النظافة العامة بالأحياء ال٦ والعزب والشوارع والميادين على مدار اليوم للعاملين بالأحياء وجهاز النظافة ضمن الأعمال اليومية للمدينة.