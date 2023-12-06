تعليم مطروح: الانتخابات الرئاسية مناسبة عظيمة و116 مدرسة جاهزة للعرس الديمقراطي

أكد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن الانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها في داخل البلاد الأحد المقبل ولمدة 3 أيام تعد مناسبة ديموقراطية عظيمة يستطيع الشعب المصري من خلال رسالة قوية وواضحة وصريحة للعالم أجمع بأن مصر وطن عظيم وشعب عريق يترأسه قيادة واعية تسير بحكمة واقتدار للوصول به لبر الأمان والاستقرار اقتصاديا واجتماعيا.



وأكد شحاته أن جموع المعلمين والمنتسبين للمنظومة التربوية بمحافظة مطروح علي أتم استعدادا للمشاركة الإيجابية والفعالة فى الاستحقاق الديمقراطي والدستوري خلال الانتخابات الرئاسية المقررة انطلاقها الأحد المقبل 10 ديسمبر الجاري والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام حتى 12من الشهر ذاته.



وأكد وكيل الوزارة أن مدارس المحافظة التي يوجد بها 116 لجنة ومقرا انتخابيا في كامل الجاهزية لاستقبال الناخبين مع تقديم مديري المدارس لكافة سبل الدعم اللوجستي وذلك من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير سبل الراحة للناخبين ومراعاة الجميع وخاصة كبار السن وذوى الهمم.