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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مكافحة الفساد ندوة لطلاب أزهر مطروح

مدير ازهر مطروح خلال
مدير ازهر مطروح خلال الجولة

تفقد الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، سير العملية التعليمية بمعهد مطروح الابتدائي، التابع لإدارة مطروح التعليمية، لمتابعة انتظام الدراسة والالتزام بالمناهج الدراسية.

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وتابع خلال التفقد أحوال الفصول، مستمعا لشرح المعلمين، ومشيدا بمستوى التلاميذ وانتظام العملية التعليمية بالمعهد.
كما شهد ندوة توعوية لتلاميذ المعهد، بعنوان «خطورة الفساد وطرق التصدي له»، ضمن فعاليات مبادرة «معا ضد الفساد»، والتي أطلقتها الإدارة المركزية لرعاية الطلاب بقطاع المعاهد الأزهرية.
وأكد الشيخ عبد العظيم سالم، أهمية المبادرة في زيادة الوعي المجتمعي للوقاية من الفساد، والتوعية بخطورته وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع، ونشر قيم النزاهة والشفافية، وغرس القيم والمفاهيم التربوية، وتعزيز السلوك والأخلاق الحسنة لدى الطلاب.

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