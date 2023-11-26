نائب رئيس حماة الوطن: السيسي الأجدر لقيادة الدولة في هذه الظروف الصعبة

أكد أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الرئيس السيسي هو الأجدر في قيادة الوطن في هذه الظروف الصعبة المحيطة بمصر من جميع حدودنا لأنه ضحي وبذل جهود كبيرة في سبيل بناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف أن بداية تضحيات الرئيس السيسي انحيازه للإرادة الشعبية في 30 يونيو، وكان سبب نجاحها ولولا انحياز القوات المسلحة لهذه الثورة العظيمة لما نجحت ولا يمكن أن نحصر إنجازات الرئيس السيسي في مؤتمر واحد التي يأتي علي رأسها المشروع الأعظم حياة كريمة بتكلفة أكثر من 700 مليار جنيه.

وأشار العوضي إلى أن هناك تحديات تحيط بمصر من كل ناحية ومؤامرات كثيرة تحيط بنا ولكن الرئيس السيسي استطاع أن يحافظ علي الأمن القومي المصري، من خلال رؤيته الثاقبة لتطوير الجيش بأقوي الأسلحة لأن الوطن لابد من قوة تحميه، وأعاد للدولة عزتها وكرامتها فمصر كانت مصنفة عقب 2011 بأنها دولة غير مستقرة وأصبحت الآن دولة راسخة وقوية ويكفينا أننا قاومنا تهجير الفلسطينيين، وفرضنا رأينا وكلملتنا في منع تصفية القضية الفلسطينية، بالإضافة لفرض رأينا بمرور كل المساعدات عبر معبر رفح فمطلوب مننا جميعا المشاركة في الانتخابات الرئاسية لنرد الجميل للرئيس عبد الفتاح السيسى عرفانا وتقديرا لما قدمه لهذا الوطن لانه الأقدر والأجدر لقيادة الدولة المصرية.