«حماة الوطن» بمطروح يستعد لأكبر مؤتمر جماهيري لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

يستعد حزب “حماة الوطن” أمانة محافظة مطروح، لعقد المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي تنظمه أمانة "محافظة مطروح" مساء اليوم، الأحد، على كورنيش مدينة مرسى مطروح، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية التي تجرى ديسمبر القادم.

يأتي ذلك بحضور ممثلين من تحالف الحملة الرسمية للرئيس السيسي، من أحزاب مستقبل وطن، ومصر أكتوبر، وحياة كريمة، والتحالف الوطني للعمل الأهلي.



وقال النائب عيسى أبو تمر، عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن الحزب أنهى جميع الترتيبات اللازمة لعقد المؤتمر الجماهيري الحاشد، على كورنيش مدينة مرسى مطروح لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية التي تجرى ديسمبر القادم، تنفيذا لتوجيهات الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن.

وبحضور اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس المدينة، واللواء طارق بركات، رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا بحزب حماة الوطن، واللواء سعيد زيدان، مستشار رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا لحزب حماة الوطن، والدكتورة سوزي سمير، مستشار المواطنة لرئيس قطاع شمال وغرب الدلتا لحزب حماة الوطن، والأمناء المساعدين وأمناء الأمانات النوعية وأهالي مطروح الكرام وأعضاء الحزب، والوحدات الحزبية، والعمد والمشايخ والعواقب ، وممثلو الأزهر والأوقاف والكنيسة.

ويستعرض المؤتمر الجماهيري الحاشد بمطروح إنجازات الرئيس السيسي في جميع القطاعات الخدمية وتسليط الضوء على المشروعات العملاقة على أرض مصر ومطروح، وجهود الدولة المصرية في القضايا المهمة إبرازها معاناة الشعب الفلسطيني، وكذلك التحديات التي تواجهها الدولة والجهود المبذولة من الرئيس لتحقيق التنمية في ربوع مصر.

كما يدعو المؤتمر الحاشد الجماهيري إلى ضرورة الاحتشاد أيام الانتخابات في 11 و12 و13 ديسمبر القادم، لتجديد الثقة ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة رقم 1 رمز النجمة، لكي يشاهد العالم أن الشعب المصري يلتف حول رئيسه ويقف خلفه صفا واحدا.

يأتي ذلك في إطار تنظيم حزب حماة الوطن سلسلة من المؤتمرات الحاشدة الجماهيرية بمحافظات الجمهورية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة بحضور ممثلين من تحالف الحملة الرسمية للرئيس السيسي.

استعدادات للمؤتمر الجماهيرى