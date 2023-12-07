توزيع 50 ألف شتلة زيتون و2000 شيكارة شعير على مزارعي مطروح

وزع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء ٥٠ ألف شتلة زيتون و٢٠٠٠ شيكارة شعير على عدد من مزارعي مطروح وذلك بمركز التنمية المستدامة بمطروح بحضور المهندس محمود الأمير مدير المركز ورؤساء ومديري الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة.



وأوضح الدكتور محمد سالم مدير مركز البحوث التطبيقية أنه في إطار التعاون بين محافظة مطروح ومركز بحوث الصحراء للتيسير على مزارعي مطروح يتم توزيع عدد ٥٠ألف شتلة زيتون بواقع ٤٠ شتلة لكل مزارع، كما يتم توزيع ٢٠٠٠ شيكارة شعير وزن ٣٠كجم وذلك لزراعة ٢٠٠٠ فدان شعير وذلك وفق برنامج المنطقة المستهدفة من الضبعة حتى السلوم.

كما تفقد محافظ مطروح سيارة العيادة البيطرية المتنقلة والتعرف على ما تقدمه من خدمات بيطرية متنوعة والتيسير على مربي الثروة الحيوانية.

بينما وجه مزارعو مطروح الشكر للسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لجهود التيسير على المزارعين مع منح التقاوي بنصف الثمن وكذلك لجهود محافظ مطروح في دعمه المستمر واهتمامه بتنمية الثروة الزراعية والحفاظ عليها في جميع أنحاء المحافظة.