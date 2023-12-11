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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فستان لافت.. سوسن بدر تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير

سوسن بدر
سوسن بدر

شاركت الفنانة سوسن بدر، متابعيها صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته. 

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وأطلت سوسن بدر، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الأسود والفضي ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت سوسن بدر، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت سوسن بدر، أن تترك شعرها الرمادي القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة بسيطة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور سوسن بدر

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