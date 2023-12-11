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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مخرجا النساء والأطفال.. الاحتلال يستخدم المدنيين كدروع بشرية في جباليا.. صور

الاحتلال يستخدم المدنيين
الاحتلال يستخدم المدنيين كدروع بشرية

قالت وسائل إعلام فلسطينية ، إن الاحتلال يواصل استهداف المدنيين والإضرار بهم بتعريضهم للموت خلال عمليات توغله في غزة.

وذكرت أن الاحتلال يستخدم المدنيين كدروع بشرية في جباليا شمال القطاع.

كما ذكرت مصادر صحفية أن الاحتلال اعتدى بالضرب المبرح على عدد من النازحين المتواجدين بمدرسة فلسطين شمال القطاع أثناء اقتيادهم للتحقيق، دون أن يكون لهم جريمة إلا لغرض التنكيل بهم.

وأردفت المصادر الصحفية بأن الاحتلال أخرج الرجال من إحدى مدارس النازحين غربي مخيم جباليا، واقتادهم كدروع بشرية أمام آلياته المتوغلة.
كما قامت آليات بمحاصرة مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا  في شارع  الفالوجا شمال القطاع، وأخرجت النساء والأطفال واعتقلت الرجال ثم أفرجت عن بعضهم بعد التحقيق معهم.
 

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