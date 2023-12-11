مخرجا النساء والأطفال.. الاحتلال يستخدم المدنيين كدروع بشرية في جباليا.. صور

قالت وسائل إعلام فلسطينية ، إن الاحتلال يواصل استهداف المدنيين والإضرار بهم بتعريضهم للموت خلال عمليات توغله في غزة.

وذكرت أن الاحتلال يستخدم المدنيين كدروع بشرية في جباليا شمال القطاع.

كما ذكرت مصادر صحفية أن الاحتلال اعتدى بالضرب المبرح على عدد من النازحين المتواجدين بمدرسة فلسطين شمال القطاع أثناء اقتيادهم للتحقيق، دون أن يكون لهم جريمة إلا لغرض التنكيل بهم.

وأردفت المصادر الصحفية بأن الاحتلال أخرج الرجال من إحدى مدارس النازحين غربي مخيم جباليا، واقتادهم كدروع بشرية أمام آلياته المتوغلة.

كما قامت آليات بمحاصرة مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في شارع الفالوجا شمال القطاع، وأخرجت النساء والأطفال واعتقلت الرجال ثم أفرجت عن بعضهم بعد التحقيق معهم.

