مسيرات حاشدة .. طلاب جامعة حلوان يشاركون في الانتخابات الرئاسية |صور

واصل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، متابعة اللجنة المشكلة لمتابعة مشاركة منتسبي الجامعة في الإدلاء بأصواتهم في اللجان الانتخابية في ثانى أيام الانتخابات الرئاسية.

وأعرب «قنديل» عن سعادته بهذه المشاركة المتميزة التي تُعد رسالة للعالم بأن مصر بلد الحضارة، ولفت إلى أن اليوم الثاني شهد مشاركة واسعة من طلاب الجامعة في مختلف الكليات، وأن الجامعة وفرت كل التسهيلات لطلابها للإدلاء بأصواتهم، وستواصل ذلك في اليوم الثالث، في تقديم خدماتها لطلابها تيسيرا لهم لتلبية النداء الوطني في هذا الاستحقاق الدستورى.

وشارك بحشود جامعة حلوان كلا من أعضاء هيئة التدريس وعمداء ووكلاء الكليات ورؤساء الأقسام، والطلاب، والعاملين ومديرى الإدارات، وسط هتافات كبيرة احتفالًا بمشاركتهم فى الاستحقاق الدستورى المهم الذى يحدد مستقبل الوطن.

على اغاني حكيم .. السيدات الاكثر انتخابا في مدرسة أطلس الابتدائية بحي حلوان

توافد الناخبين في مدرسة أطلس الابتدائية بحي حلوان ، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية .

وحرص الناخبون على حمل الاعلام ، وترديد اغاني الفنان حكيم خلال مشاركتهم في اليوم الثاني من الانتخابات .

وكان الحضور الاكبر للنساء والشباب داخل هذه اللجنه .



الانتخابات الرئاسية:

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات على مستوى الجمهورية عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.