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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إقبال كبير من الناخبين في الفترة المسائية للانتخابات الرئاسية بأسوان .. صور

صدى البلد

شهدت اللجان الانتخابية بالانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٤ بمحافظة أسوان توافد عدد كبير من الناخبين ، خلال بداية الفترة المسائية في اليوم الثاني من عملية التصويت.

شهدت عملية التصويت في اليوم الثاني في أسوان، بانتخابات رئاسة الجمهورية مصر 2024، تنظيما أمنيا مكثفا من رجال الشرطة، ونتشار أجهزة المحافظة المختلفة علي جميع اللجان الانتخابية.

وانتشر المتطوعون من مختلف الجهات والوزارات لمساعدة الناخبين في إتمام العملية الانتخابية وادلائهم باصواتهم بسلاسة ويسر .


وأكد محافظ أسوان أشرف عطية، أنه في إطار انطلاق الانتخابات الرئاسية ، تم تجهيز 254 لجنة فرعية داخل 223 لجنة رئيسية موزعين على 190 مدرسة، و8 معاهد أزهرية، و8 وحدات تضامن اجتماعي، و5 مراكز شباب، و4 وحدات صحية، و4 إدارات زراعية وإصلاح زراعي، و3 وحدات محلية، بالإضافة إلى وحدة تدريب مهنى.

 

وأوضح المحافظ، أن عدد الناخبين يصل إلى مليون، و89 ألفًا، و664 نسمة موزعين على 8 أقسام ومقرات انتخابية هم قسم أول شرطة أسوان، وقسم ثانى شرطة أسوان، ومركز شرطة أسوان، ومركز شرطة أبوسمبل السياحية، مراكز شرطة دراو ونصر النوبة وكوم أمبو وإدفو.

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