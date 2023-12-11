مش بيمشي.. جوارديولا يكشف تفاصيل إصابة هالاند

كشف بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن تفاصيل إصابة النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم الفريق، بعد استبعاده بشكل مفاجئ قبل مباراة لوتون تاون في الجولة ال16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا، في تصريحات أبرزتها شبكة "جول" العالمية: "في اليوم التالي لمباراة أستون فيلا، لم يكن هالاند قادرا على المشي بشكل صحيح، ولقد تحدثت مع هالاند يوم السبت، وقال: أشعر بتحسن كبير، أستطيع المشي، ولا أشعر بأي ألم، ولهذا السبب كان علينا أن نرى حاله يوما بعد يوم".

واختتم: "لا يعاني هالاند من كسر، إنه مجرد ضغط على العظام، ونأمل أن يكون جاهزا للمشاركة ضد كريستال بالاس، وإن لم يحدث ذلك فقد تكون عودته في السعودية".

وكان هالاند بدأ كل مباريات السيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، باستثناء مواجهة لوتون تاون.