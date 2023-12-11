رئيس «COP28»: أحرزنا تقدما ولا يزال أمامنا الكثير لنفعله

حث الدكتور سلطان الجابر رئيس مؤتمر «COP28» ، وزير الصناعة الإماراتي، الدول المشاركة في المؤتمر، على إحراز مزيد من التقدم نحو التوصل لاتفاق بشأن تغير المناخ في المجالات التي لا تزال توجد بها فجوات، بما في ذلك المتعلقة بالوقود الأحفوري.

وقال رئيس «COP28» إن القمة أحرزت تقدماً، مضيفاً: "لا يزال أمامنا الكثير لنفعله، تعلمون ما يتبقى ليجري الاتفاق عليه، أرغب في أن تبدي جميع الأطراف المزيد من المرونة ونحتاج أن نحرز تقدماً في الكثير من المجالات، ومنها اللغة الخاصة بالوقود الأحفوري".

وأشار رئيس «COP28» إلى أن وقت المناقشات يقترب من نهايته، مؤكداً أنه "لا يوجد وقت للتردد، ولا يزال يتعين سد الكثير من الفجوات".

وأردف: "يجب أن نتوصل إلى نتيجة تحترم العلم، يمكننا أن نرسل إشارة إلى العالم بأن العمل الجماعي ينجح".

ولفت رئيس «COP28» إلى أن قمة المناخ "COP28" توافق على اقتراح عقد النسخة التاسعة من مؤتمر الأطراف المعني بالمناخ "COP 29" في أذربيجان.

خفض استهلاك وإنتاج الوقود الأحفوري

يذكر أن المسودة الجديدة للاتفاق النهائي لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، والتي نشرتها الرئاسة الإماراتية للمؤتمر، تنص على الدعوة إلى "خفض استهلاك وإنتاج الوقود الأحفوري" المسؤول عن القسم الأكبر من الانبعاثات الملوثة المسببة للاحترار العالمي.

ويدعو النص بشكل خاص إلى "تخفيض كل من استهلاك وإنتاج الوقود الأحفوري في إطار عادل ومنظم بطريقة منصفة لتحقيق صافي الصفر بحلول عام 2050، أو قبله أو نحوه بناء على ما يوصي به العلم".

لكنها لم تستخدم كلمة "التخلص" من النفط أو الغاز أو الفحم التي تمثل مصادر للغازات الدفيئة، ومثلت خطاً أحمر بالنسبة للعديد من الأطراف المشاركة في مفاوضات دبي.