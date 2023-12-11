عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية ووكيل مجلس النواب يتفقدان اللجنة الانتخابية بمدرسة أبيس الثامنة

 

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية يرافقه النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب مع وفد من برلمان البحر المتوسط بالإسكندرية، اللجنة الانتخابية بمدرسة أبيس الثامنة الابتدائية بنطاق حي وسط لمتابعة سير العملية الانتخابية لليوم الثاني على التوالي وذلك وسط إقبال كثيف من أهالي المنطقة للإدلاء بأصواتهم.

أبو العينين يترأس وفد من البرلمان الأورومتوسطى لزيارة مكتبة الأسكندرية |صور

وأكد محافظ الإسكندرية أن هناك إقبالًا كثيفًا من قبل مواطني الإسكندرية على اللجان للإدلاء بأصواتهم منذ بداية الساعات الأولى من اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024، بما يمثل ملحمة وطنية ويعبر عن وعي أبناء الإسكندرية.

هذا وقد بدأ محافظ الإسكندرية سلسلة من الجولات على اللجان الانتخابية على مستوى أحياء المحافظة منذ بدء العملية الانتخابية، للتأكد من تيسير الأمور على الناخبين بتوفير مقاعد ومظلات أمام اللجان الانتخابية، بالإضافة إلى تزويد اللجان بكراسي متحركة لتمكين كبار السن وذوي الإعاقة الحركية من المشاركة والدخول للمقار الانتخابية مع الالتزام الكامل بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

جاء ذلك بحضور الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، والدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، وعزة سعد رئيس حي وسط، والنائبة شيرين عليش، النائب السيد جمعة، والنائب أحمد المصري، والنائب سامح الشيمي، والنائب مجدي الوليلي

الاسكندرية الانتخابات الرئاسية البرلمان الأورومتوسطي التربية والتعليم العملية الانتخابية اللجنة الإنتخابية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية النائب السيد جمعة النائب محمد أبو العينين النائب مجدي الوليلي النائبة شيرين عليش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش هتصدق شكلها.. مى كساب تثير الجدل بفقدان وزن مبالغ فيه

30 مارس.. قرار حكومي عاجل بشأن البصل

على مساحة 150 ألف متر.. شركة يابانية عملاقة تبني أكبر مصنع بالعالم في مصر

أمام لجنة الانتخابات| مرتضى منصور: راجع الزمالك تاني.. أنا مكتسح 5 دورات

مفاجأة مدوية عن عودة مصطفي فتحي إلى الزمالك في يناير.. تفاصيل

قرار عاجل من اتحاد الكرة تجاه مذكرة الأهلي بشأن أزمة الشحات والشيبي

طلب عاجل ومفاجئ من فيوتشر للموافقة على رحيل عمر كمال عبدالواحد للأهلي

نجمة "حبيبي حبيبي حبيبي" تبصم بالعشرة| احتلت التريند في لحظات.. وهذا ما فعلته في الانتخابات

ترشيحاتنا

قبل انتهاء اليوم الثاني.. استمرار توافد المواطنين على لجان المعادي| صور

تزامنا مع الانتخابات الرئاسية.. أمطار الخير تسقط على دهب

رحلات ومنافع.. توقيع عقد خدمات المشاعر المقدسة لحجاج شركات السياحة

هيئة مكتب حملة السيسي يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية |صور

بيان عاجل من حماس بشأن التفاوض مع إسرائيل

التنسيقية: المشاركة الشعبية غير المسبوقة بالانتخابات تؤكد اختيار بناء الجمهورية الجديدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو خطير..عشرات الأشخاص يسبحون حول حوت عنبر ضخم في أستراليا

فستان لافت.. سوسن بدر تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير

نجمة "حبيبي حبيبي حبيبي" تبصم بالعشرة| احتلت التريند في لحظات.. وهذا ما فعلته في الانتخابات

كاجوال مختلف.. زينة تثير الجدل بظهورها | شاهد

فيديو

من حبها في الوطن .. لبلبلة تصوت مرتين في انتخابات الرئاسة وهذه العقوبة في انتظارها

نادر أبو الليف يشارك فى العرس الديمقراطي بمدرسة عابدين الثانوية

ناموا جعانين وماتوا جعانين.. أسرة فلسطينية تبكي لفقدها 55 فردًا من منزلها| فيديو

أسرار نفرتيتي.. غرفة غامضة لـ توت عنخ آمون تكشف عن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ