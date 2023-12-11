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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وجه رسالة خطيرة لقادة حماس.. وزير الدفاع الإسرائيلي يشكر واشنطن على دعمها

وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يؤآف جالانت، اليوم الاثنين، إن إسرائيل في خضم حرب شرسة زاعما أن هذه الحرب التي تخوضها عادلة وسوف وستنتصر فيها.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي في مؤتمر صحفي اليوم، أن القوات الإسرائيلية تتقدم في القتال وتواصل إنجازاتها وتطوق آخر معاقل حماس في جباليا والشجاعية.

وأشار جلانت إلى أن هناك أعضاء من حركة حماس استسلموا ومنهم من شاركوا في عملية طوفان الأقصي يوم 7 أكتوبر، لافتا إلى أن القوات الإسرائيلية يتواصل عملياتها في أماكن أخرى داخل غزة وستقوم بتدمير حماس.

ودعا وزير الدفاع الإسرائيلي، مقاتلي حركة حماس للاستسلام أو الموت، قائلا: "مصير قادة حماس محتوم إما الاستسلام والخضوع أو الموت".

ووجه الشكر للولايات المتحدة الأمريكية على دعمها الكبير لـ إسرائيل، قائلا: "أشكر صديقتنا الكبرى الولايات المتحدة، وبدعمهم المالي والعسكري والسياسي سننجح".

على جانب آخر، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، إن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته في غزة من أجل إعادة المختطفين إلى بيوتهم، مطالبا من الصليب الأحمر زيارة المختطفين في غزة والعمل على إطلاق سراحهم.

كما أشار وزير الدفاع الإسرائيلي، إلى أن الحرب في قطاع غزة ستأخذ وقتا ولكن في نهاية الأمر سننتصر فيها.

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