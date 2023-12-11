حزب المؤتمر: إدلاء 45% من الناخبين بأصواتهم يحمل رسالة قوية للعالم

قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية إن إدلاء 45% من المقيدين بقاعدة الناخبين بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية يعكس وعي المصريين علي استكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية و يكشف حرص المصريين على المشاركة فى رسم مستقبل أفضل للوطن، وتحمل رسالة قوية للعالم بأن المصريين جميعا يقفون صفا واحدا خلف وطنهم.

وأشار فرحات إلى أن المشهد الانتخابي يشهد إقبالاً كبيرًا من قبل المصريين على التصويت، مما يعكس إرادتهم في المشاركة الفعالة في العملية الديمقراطية وهو ما يعزز الشعور بالانتماء والمسؤولية تجاه مصر لافتا إلي أن العملية الانتخابية تسير بشكل سلس ومنظم و تم توفير عدد كبير من مراكز الاقتراع في مختلف المحافظات، و تجهيزها بالمعدات اللازمة لتسهيل عملية التصويت كما تم تدريب العاملين في هذه المراكز على كيفية التعامل مع الناخبين لضمان سير العملية بشكل سلس وعادل بالإضافة إلى ذلك، قامت الهيئة الوطنية للانتخابات بتوفير الإجراءات اللازمة لمتابعة سير العملية الانتخابية من خلال تعيين مراقبين من الهيئة للتأكد من تطبيق القوانين واللوائح الانتخابية بشكل صحيح، وللتأكد من عدم وجود أي تجاوزات أو تلاعب في العملية الانتخابية وتعتبر هذه الإجراءات ضمانًا لنزاهة العملية الانتخابية وتعزيز الثقة في نتائجها.

وأكد فرحات أن الهيئة العليا للانتخابات قادت تلك المسيرة باحترافية ونزاهة وكانت على مسافة متساوية من جميع المرشحين بما يعد تأسيسا لعرف سياسي ونموذج يحتذى به في النزاهة والشفافية والمصداقية، والتي ظهرت بوادرها المبشرة في انتخابات المصريين في الخارج وستتوج بمعزوفة وطنية بمشاركة ملايين المصريين في الداخل.

ودعا نائب رئيس المؤتمر كافة المواطنين في المحافظات المصرية لممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في الانتخابات الرئاسية لاختيار من يقود مصر خلال المرحلة المقبلة .