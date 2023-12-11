احذر هذه الكلمة تضيع وطنك.. عالم أزهري: ستحاسب أمام الله على سلبيتك

قال الدكتور أحمد نبوي الأزهري، أستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إن الفرد هو أساس المجتمع، ومن ثم لا يجوز له التخلي عن مسئوليته تجاه مجتمعه .

أنا مالي

وحذر “ نبوي” في تصريح له ، من مقولة " أنا مالي "، وجعلها شعارًا للحياة ، مشيرًا إلى أن هذا شعارًا خطيرًا للحياة عند بعض الناس، لأنه قد يؤدى إلى انهيار المجتمعات وضياع الأوطان.

وأوضح أن الفرد هو أساس المجتمع، لو كل فرد فى المجتمع قال هذه المقولة فهذا يسبب ضياع المجتمع والوطن، فهذا الشعار فى الحياة لابد من إلغائه من حياتنا، لأنه يخالف تعاليم الشرع الحنيف.

وتابع: فلو شوفت أى أمر خطأ سواء وفى البيت أو العمل وقولت أنا مالى، كل ده هيؤدى إلى فساد ودمار المجتمعات، مؤكدًا أن هذا لا يجوز شرعًا، ما دام يستطيع أن يفعل شيئًا سيحاسب أمام الله سبحانه وتعالى على هذه السلبية.

المشاركة بالانتخابات الرئاسية

وكان قد أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الإسلام حث على المشاركة الإيجابية فى البيئة المحيطة، منوهًا بأن الإيجابية هى الانصهار في المجتمع والتفاعل معه فى كل المراحل.

وأفاد “ فخر” في إجابته عن سؤال طفل : هل يجوز لي المشاركة فى الانتخابات؟ كيف أشارك فى الانتخابات؟، أنه فى البداية نحيي كل طفل يفكر في المشاركة بالانتخابات، رغم صغر سنه القانونية، حيث يبدأ من 18 سنة.

وأشار إلى أن هذا لا يمنعه من المشاركة وأن يكون إيجابيًا، ليحرك شبابًا أعمارهم تجاوزت السن القانونية للمشاركة الإيجابية والتصويت في الانتخابات الرئاسية في مصر 2024م، والتي بدأ يومها الثاني من صباح اليوم الإثنين الموافق الحادي عشر من ديسمبر 2023 وتستمر حتى غد الثلاثاء.

وبين أن مشاركة الأطفال تحت السن تكون من خلال دعوة كل من حوله للمشاركة فى التصويت بالانتخابات الرئاسية ، فهذا العمل كأنه شارك فى الادلاء بصوته"، وبهذا يكون قد امتثل لأمر الإسلام الذي أمرنا بالمشاركة الإيجابية فى المجتمع.

ولفت “ أمين الفتوى ” إلى أن الإنسان الإيجابي هو الذى يبذل طاقته فى المشاركة، ولا يترك حدثا إلا وله بصمة فيه حتى ولو بكلمة، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، علمنا المشاركة الإيجابية وقال لنا: اتقوا النار ولو بشق تمرة ".

ونبه إلى أن كل فرد عليه مسؤولية المشاركة فيما يتعلق بالمجتمع، حتى تتولد حالة إيجابية كبيرة فى المجتمع.

التصويت بالانتخابات الرئاسية

وأوشكت على الانتهاء عملية التصويت في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية باللجان ، والتي من المقرر لها أن تغلق في التاسعة من مساء اليوم.

ومنذ الصباح، تواجد القضاة قبل موعد فتح اللجان ، حيث اشرفوا على فتح المظاريف التي تحتوي على أوراق التصويت وتأكدوا من وجود الخبر الفسفوري وكافة مستلزمات العملية الانتخابية.

وشهدت اللجان بدء توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم، حيث اصطف الناخبون في طوابير أمام بعض اللجان منذ الساعة الثامنة صباحا، في للإدلاء بأصواتهم حيث تتم عملية التصويت بسلاسة ويسر، ومن المقرر أن يستمر التصويت حتى التاسعة مساء على أن تتخلله ساعة راحة من الثالثة إلى الرابعة عصرا.