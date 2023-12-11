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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تتحرك لإبرام صفقة تبادل أسرى جديدة مع حماس.. تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية

أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، اليوم الإثنين، نقلا عن مصدر رسمي، بأن إسرائيل مستعدة للاستماع إلى مقترحات الوسطاء بشأن صفقة تبادل جديدة.

وأكدت القناة الإسرائيلية، أن “هناك تحركات جديدة لإبرام صفقة تبادل أسرى”.

 

ومنذ قليل، ذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية، نقلا عن مصدر إسرائيلي، أن الظروف نضجت للعودة إلى توافقات بشأن صفقة تبادل أسرى جديدة مع حركة حماس.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، إنه لن يكون هناك تفاوض على هدن أو صفقات مع إسرائيل قبل وقف النار على غزة، وفق ما ذكرت شبكة “العربية”.

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وأمس، علق القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، غازي حمد، على مطالب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، لحركته بالاستسلام.

وقال حمد، في تصريحات صحفية، ردًا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، “على بلينكن مطالبة الاحتلال بالاستسلام وليس حماس”.

وأضاف: “ما يجري على الأرض هو حقيقة واضحة وفاضحة لدولة الاحتلال التي دخلت مستنقعا لن تخرج منه”.

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