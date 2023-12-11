غرفة عمليات الوفد: لم نرصد أي خروقات في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية

قال عصام الصباحي مدير الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة إن غرفة عمليات الوفد لم ترصد أي خروقات في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية.

وأكد الصباحي أن نسب الإقبال في تزايد وهو ما رصدته الغرفة أمس واليوم.

وأكد، عصام الصباحي، مدير حملة الدكتور عبدالسند يمامة، إن الحملة ستواصل غدا الثلاثاء، ثالث أيام التصويت متابعتها وتفقدها للعملية الانتخابية من خلال مندوبي الحملة بكافة المقار الانتخابية منذ الصباح الباكر، لرصد أى مخالفات.



وأشار مدير حملة الدكتور عبدالسند يمامة إلى استمرار عمل غرفة العمليات المركزية التى تتابع كل تفاصيل العملية الانتخابية غدا.