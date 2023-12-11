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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منح المغرب جائزة خاصة بحفل الكاف السنوي

صدى البلد

 منح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم جائزة خاصة في حفله السنوي الذي تستضيفه الليلة مدينة مراكش بالمغرب.

 

ومنح المنظمون جائزة التضامن لضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب مراكش ومنطقة الحوز.

 

وتسلم الجائزة من يد رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع، محمد عقيل الذي استأثر باهتمام ملايين المغاربة وقت الكارثة، حين أظهر تضامنه مع الضحايا، بحمل مساعدات بسيطة على دراجته، رغم فقره الشديد، متحملا معاناة التنقل رغم تقدمه في العمر.
 

وتفاعل الحضور بقوة مع هذه اللقطة التي تعد مفاجأة السهرة بامتياز، لا سيما أن الجائزة هي الأولى من نوعها.

وعلق باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي (كاف): "هذه الجائزة التي نمنحها لمحمد عقيل تعد دليلا على الدور المميز الذي يمكن لهذه اللعبة أن تسهم به خلال الأزمات، ولقدرتها على إظهار الأمل والتضامن".

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