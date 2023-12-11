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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئولة أممية: لولا مصر وشعبها لم تكن جهود الإغاثة فى غزة ممكنة

صدى البلد

أكدت إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، اليوم الاثنين، أنه لم تكن جهود الإغاثة إلى قطاع غزة ممكنة لولا الحكومة المصرية، وكرم شعب مصر الذي قدم نصف المساعدات المرسلة إلى قطاع غزة.

وأشارت "بينوفا" في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إكس" إلى انضمام الأمم المتحدة، إلى وفد الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، في زيارته الميدانية إلى مدينة العريش ومعبر رفح، والتي تركزت على إيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

ورد المتحدث بإسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، على تغريدة منسقة الأمم المتحدة بمصر قائلا "ولا تدخر مصر أي جهد لمواصلة التنسيق مع الأمم المتحدة والأطراف الدولية الأخرى لضمان توصيل المساعدات الكافية والمستدامة إلى غزة".

وأضاف "أبو زيد" عبر حساب الخارجية الرسمي بمنصة "إكس": "الشراكة الممتازة تقف بثبات في الجهود المتواصلة لتخفيف المعاناة الإنسانية للفلسطينيين".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أوضح المتحدث باسم الخارجية أن أعضاء مجلس الأمن الدولي، سيطلعون خلال الزيارة على سير العمليات الإنسانية والطبية الضخمة المقدمة لدعم جهود الإغاثة للأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة، بما فى ذلك تفقد المساعدات والجهود الإنسانية التى يقوم بها الهلال الأحمر المصري، والدعم الطبى المقدم للجرحى الفلسطينيين، فضلًا عن الوقوف على المعوقات المفروضة من الجانب الإسرائيلى على دخول شاحنات المساعدات وإجلاء الجرحى من معبر رفح، وما تؤدى إليه من تكدس شاحنات المساعدات وتعطيل دخولها إلى القطاع.

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