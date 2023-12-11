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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هجوم إسرائيلي مكثف.. انفجارات عنيفة تهز شمال ووسط قطاع غزة

قطاع غزة
قطاع غزة

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، أن الجيش الإسرائيلي يستهدف حاليًا المباني والبنية التحتية بشكل مكثف في المناطق الوسطى والشمالية من قطاع غزة.

وحسب صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، فإنه تم الإبلاغ عن وقوع انفجارات قوية في المناطق الوسطى والشمالية من قطاع غزة.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، قال في وقت سابق من اليوم الإثنين، إن الجيش يعمل على الوصول إلى قادة حماس من خلال الأجهزة الاستخبارية والقضاء عليهم.

وأضاف هاجاري، في إفادة صحفية: “نعمل وفق القانون الدولي بشأن التقارير عن استخدامنا القنابل الفوسفورية”.

وأوضح أن “القوات تعمق أنشطتها في مراكز ثقل حماس في خان يونس، وتمارس ضغوطا عسكرية عليها حتى يتم تفكيك بنيتها التحتية”.

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وتابع: “العملية البرية في غزة تهدف إلى تحديد مكان الرهائن وبذل الجهود لإعادتهم”، مشيرا إلي أن “الجيش الإسرائيلي يستمع لجميع الانتقادات من الأهالي بشأن طول خدمة أبنائهم في هذه الحرب”.

الجيش الإسرائيلي غزة قطاع غزة

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