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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينهم أطفال ونساء.. استشهاد 22 فلسطينيا في قصف الاحتلال على رفح وخان يونس

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام فلسطينية ، اليوم الثلاثاء، باستشهاد 22  فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، وأُصيب آخرون، في قصف الاحتلال المتواصل على منازل في محافظتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت وكالة أنباء فلسطين "وفا"، بأن 20 مواطنا استشهدوا، وأصيب العشرات بجروح، في قصف طائرات الاحتلال الحربية لعدد من المنازل في رفح، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

كما استشهد مواطنان، وأُصيب آخران، في قصف مدفعي إسرائيلي على خان يونس.

كما نفذت طائرات الاحتلال سلسلة أحزمة نارية في محيط مستشفى ناصر في خان يونس، والزوارق الحربية أطلقت قذائف مدفعية تجاه مناطق متفرقة وسط قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 18205 شهداء، و49645 إصابة.

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بينهم أطفال ونساء.. استشهاد 22 فلسطينيا في قصف الاحتلال على رفح وخان يونس

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