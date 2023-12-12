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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب الناشئين يصطدم بتونس في مستهل مشواره ببطولة إفريقيا للطائرة بليبيا

صدى البلد

يلتقي المنتخب الوطني للناشئين تحت 17 عامًا لكرة الطائرة بنظيره تونس في مستهل مشواره ببطولة الأمم الإفريقية للكرة الطائرة التي تستضيفها مدينة مصراته الليبية خلال الفترة من 10 وحتى 20 ديسمبر الجاري.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، وتقرر أن يرتدي المنتخب الوطني القميص الأحمر، فيما يرتدي منتخب تونس القميص الأبيض.

يدير اللقاء تحكيميًا، حكم أول الليبي جلال دهان، حكم ثاني الكاميروني ألبرت.

وضمن منافسات اليوم الأول من البطولة يلتقي منتخب ليبيا بنظيره الكاميرون في لقاء الافتتاح في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، بقيادة الحكم المصري كابتن هاني فكري حكم أول، وأحميد المغربي حكم ثاني.

ويشارك في البطولة كلًا من مصر، تونس، المغرب، الكاميرون، بالإضافة إلى ليبيا البلد المستضيف للحدث.

يذكر أن نظام البطولة تقام دوري من دور واحد بين المنتخبات الخمس يصعد أول 4 فرق للدور نصف النهائي حيث يواجه الأول صاحب المركز الرابع، وفي نصف النهائي الآخر يتواجه أصحاب المركزين الثاني والثالث.

ويتأهل من البطولة صاحبي المركز الأول و الثاني مباشرة إلى بطولة العالم 2024.

وتضم بعثة مصر كلا من الدكتور يوسف حسن عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسًا للبعثة وبيرسي اونكن المشرف العام على المنتخب وأحمد السيد مديرًا فنيًا ومحمد مدبولي مدربًا عامًا وأحمد الماحي مدربًا ومحلل تقني والدكتور عبدالرحمن غانم علاج طبيعي ومحمد فؤاد أبو حسين المدير الإداري للمنتخب، والكابتن هاني فكري الحكم الدولي معين من قبل الاتحاد الإفريقي للعبة.

وتشمل قائمة منتخب الناشئين تحت 17 عام كلا من: أحمد عبدالباري ومحمد نصر وخالد الفقي ومصطفى شريف وحمزة ياسين وزياد غنيم ومروان متولي وزياد حنيدق وأحمد يوسف وإبراهيم أحمد وفادي حنفي ومهند ربيع.

جدير بالذكر أن البطولة تنظم لأول مرة لهذه المرحلة السنية مواليد 2008 ومؤهلة لبطولة العالم 2024.


من جانبه أكد يوسف حسن عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس البعثة أن منتخب مصر للناشئين وصل لأفضل حالة فنية وبدنية والجميع تعهد بتقديم أفضل عروض للمنافسة على اللقب والفوز بالبطولة والتأهل لكأس العالم.

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