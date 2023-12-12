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رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مدير عام COP28: الشمول الذي حققناه في هذه النسخة هو الأضخم على الإطلاق

صدى البلد

قال ماجد السويدي المدير العام لمؤتمر الأطراف COP28 ، اليوم الثلاثاء، الشمول الذي حققناه في هذه النسخة من مؤتمر الأطراف هو الأضخم على الإطلاق.

وأكد المدير العام لمؤتمر الأطراف COP28 ، على العمل على جمع كل وجهات النظر في نص نهائي لاتفاق مرضي لجميع الأطراف.

وأضاف المدير العام لمؤتمر الأطراف COP28: "نحاول في هذه القمة فعل شيء لم يحدث من قبل".

وقال المدير العام لمؤتمر الأطراف COP28 أنه يجب قراءة النص النهائي بالكامل وليس التركيز فقط على بعض البنود.

وأشار المدير العام لمؤتمر الأطراف COP28 إلى أن كل مجموعات التفاوض حصلت على الوقت الكافي لطرح وجهة نظرها.

وقال المدير العام لمؤتمر الأطراف COP28 أن هناك الكثير من الآراء المختلفة حول لغة النص النهائي.

وأكد المدير العام لمؤتمر الأطراف COP28 على أنه يريد الانتهاء في الموعد المقرر لكننا نريد أيضا النتيجة الأكثر طموحا.

السويدي التفاوض أطراف النص النهائي جميع الأطراف مؤتمر الأطراف COP28 وجهات النظر

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