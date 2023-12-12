المحرصاوي يطالب بإنشاء قاعدة بيانات تضم خريجي الأزهر الليبيين

شارك وفد الأزهر الشريف والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، في ورشة عمل بعنوان "دور خريجي الأزهر في تفنيد الفكر المتطرف ومكافحة الإرهاب"، والتي نظمها فرع المنظمة بليبيا بحضور رؤساء المكاتب الفرعية وممثلي القبائل والعوائل الليبية.



وأشاد الدكتور محمد المحرصاوي - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، بجهود الفرع في العمل على نبذ العنف والتطرف، كما وجه بضرورة إنشاء قاعدة بيانات تضم خريجي الأزهر الليبيين والعمل على الاستفادة منهم في دعم جهود المنظمة، كذا وجه بالعمل على إصدار جريدة دورية باسم الفرع يتم من خلالها استكتاب أعضاء الفرع في مختلف المجالات وتكون لسان حال الفرع.



من جانبه وجه أسامة ياسين - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، الشكر لفرع المنظمة بليبيا على جهوده في تفنيد الفكر المتطرف، والدور الهام الذي قام به الفرع بالتنسيق مع المركز الرئيس وأكاديمية الأزهر للتدريب لتأهيل ٦٠٠ إمام وخطيب وواعظة من مختلف أنحاء ليبيا.



في كلمته، طالب الدكتور عبد الدايم نصير - أمين عام المنظمة ومستشار شيخ الأزهر، فرع المنظمة بوضع استراتيجية عمل يتم من خلالها تحديد القضايا الفكرية والمحورية في مواجهة الأفكار المتطرفة.



كما استعرض الشيخ أكرم الجراري - رئيس فرع المنظمة بليبيا، أنشطة فرع المنظمة في تفنيد الفكر المتطرف ونشر الوسطية والاعتدال، وأكد أن فرع المنظمة في ليبيا استطاع لم شمل الليبين تحت راية الوسطية والاعتدال.



تأتي هذه الورشة في إطار برنامج زيارة الوفد إلى جمهورية ليبيا الشقيقة، وتم خلالها تحديد عدد من الموضوعات على أن يتم تشكيل لجنة لإعداد محتوى علمي للرد على الشبهات، خاصة التي تروج لها بعض التيارات ضد العقيدة الأشعرية.