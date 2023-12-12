محمد محسن يدلي بصوته فى الانتخابات الرئاسية

أدلى الفنان محمد محسن بصوته فى الانتخابات الرئاسية صباح اليوم، الثلاثاء، حيث نشر عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، صورة له من داخل لجنته الانتخابية.

وعلق محمد محسن على الصورة قائلاً: "أحلى صباح من داخل مدرستي الابتدائية اللي كانت واحشاني، بعد تصويتي في انتخابات الرئاسة".

وتضم قائمة المرشحين في انتخابات الرئاسة وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من:

المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رمز النجمة.

المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، رمز الشمس.

المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، رمز النخلة.

المرشح الرئاسي حازم عمر رمز السلم.

لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وشملت تجهيزات المراكز الانتخابية عددا كافيا من الصناديق الزجاجية المخصصة للاقتراع بداخل كل مركز، والأماكن المزودة بالستائر والتي يدلي بداخلها الناخب بصوته بما يحقق سرية الاقتراع، وأجهزة القارئ الإلكتروني التي يتم من خلالها الاستعلام عن قيد الناخب في قاعدة بيانات الناخبين من واقع الرقم القومي لتمكينه من الإدلاء بصوته، فضلا عن التجهيزات التقنية اللازمة لنقل وقائع سير العملية الانتخابية عن بُعد إلى غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، عبر بث تلفزيوني مباشر.