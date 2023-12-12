ثاني صوت نسائي في "صوت العرب".. وفاة الإذاعية القديرة تراجي عباس

غيّب الموت ، في ساعة متأخرة، من مساء أول من أمس، الاذاعية القديرة تراجي عباس ، بعد فترة قضتها مع المرض في السنوات الأخيرة، وبعد مسيرة إعلامية "ثرية " ، قدمت خلالها برامج متنوعة ، بقيت حاضرة ، لدى عشاق الإذاعة المصرية.



والإعلامية الراحلة ، كانت " الصوت النسائي" الثاني ، الذي يعمل في إذاعة صوت العرب، وقدمت عددًا من البرامج المتميزة، و لسنوات طويلة، من خلال صوت و أداء متميز ومن بينها: "من كل قطر أغنية - قصيدة تبحث عن ملحن - ما يطلبه العرب - نصف ساعه مع ..." .

و تولت الإذاعية تراجي عباس ، عدة مناصب ، خلال مسيرتها ، حتي وصلت إلى منصب نائب رئيس إذاعة صوت العرب، وكانت تردد دائما أن "صوت العرب" بيتها الإعلامي الأصيل.

وقالت ابنتها الإعلامية عبير سيد، الإذاعية في إذاعة البرنامج العام، أنه تم تحديد الصلاة علي الجثمان عند صلاة ظهر "الثلاثاء" ، وسوف يتم تحديد " موعد العزاء " ، عقب عودة الابن، الذي يقيم خارج مصر.