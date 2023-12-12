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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

افتتاح 84 مسجدًا.. الأوقاف تعدد إنجازاتها في محافظة الفيوم

صدى البلد

حققت مُديرية أوقاف الفيوم خلال عام 2023م عددًا من الإنجازات في مجال الدعوة وخدمة القرآن الكريم، وعِمارة بيوت الله (عز وجل)، والبر وخدمة المُجتمع على النحو التالي:
أولا : الإنجازات الدعوية
1.  القوافل الدعوية
سيرت مديرية أوقاف الفيوم 19 قافلة دعوية، وبيانها كالتالي: 
تم تسيير 3 قوافل مشتركة بين الأزهر الشريف ومديرية أوقاف الفيوم.

تم تسيير 4 قوافل دعوية للواعظات بمديرية أوقاف الفيوم.

تم تسيير 12 قافلة دعوية يوم الجمعة بمديرية أوقاف الفيوم.

تم عقد 85 قافلة دعوية داخلية في جميع الإدارات يوم الجمعة بمعدل 17 قافلة أسبوعية.

2. الأسابيع الدعوية والثقافية: 
• تم تنفيذ 26 أسبوعًا ثقافيًّا، حيث يتم تنفيذ الأسبوع الثقافي من الأحد إلى الأربعاء من كل أسبوع بالمساجد الكبرى.

• تم تنفيذ 85 أسبوعاً ثقافياً داخلياً حيث يتم تنفيذ الأسبوع الثقافي من الأحد إلى الأربعاء من كل أسبوع بالمساجد الكبرى.

3.  مجالس الإقراء والندوات العلمية:
• تم تنفيذ 392 مجلس إقراء.

4.  مجالس الإفتاء والندوات الإفتائية:
تم تنفيذ 136 مجلس إفتاء وندوة إفتائية بمشاركة أساتذة الجامعة من جامعة الأزهر الشريف على مستوى المديرية.

5. المنبر الثابت: 
•  تم تنفيذ 1824 درسًا من برنامج المنبر الثابت، وذلك 38 مسجدا على مستوى المديرية أسبوعياً.

6.  الدروس المنهجية: 
تم تنفيذ 576 درسا منهجيا للأئمة، وذلك في 12 مسجدا على مستوى المديرية.

• 96 درسًا من الدروس المنهجية للواعظات، وذلك في 2 مسجد على مستوى المديرية.

7. البرنامج الصيفي: 
• تم تنفيذ البرنامج الصيفي للطفل بـ 187 مسجدا على مستوى المديرية، بواقع 3 لقاءات أسبوعيًّا بكل مسجد.

8. المبادرات: 
• تم تنفيذ مبادرة هذا نبينا (صلى الله عليه وسلم) خلال شهر سبتمبر يوم الأربعاء من كل أسبوع بـ136 ندوة بـ34 مسجدًا على مستوى المديرية.

ثانيًا : المقارئ والمسابقات القرآنية والأمسيات والابتهالات الدينية
1. المقارئ القرآنية:
عقدت مديرية أوقاف الفيوم 5896 مقرأة خلال العام المالي 2023/2024، على النحو التالي: 

• مقارئ الأئمة: وعددها (2704) مقارئ، وتعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع بعد صلاة الظهر.

• مقارئ الأعضاء: وعددها (720) مقرأة، وتعقد يوم الاثنين من كل أسبوع بعد صلاة الظهر.

• مقارئ الجمهور: وعددها (2424) مقرأة، وتعقد يوم الجمعة من كل أسبوع بعد صلاة الجمعة.

• المقارئ النموذجية: وعددها (48) مقرأة، وتعقد يوم الأحد من كل أسبوع بعد صلاة الظهر.

2. مكاتب التحفيظ:
تم عقد (6480) حلقة تحفيظ على مستوى المديرية، وبيانها كالتالي:
• مكاتب التحفيظ بالمكافأة: وعددها (14). 
• مكاتب التحفيظ على درجة: وعددها (8).
• مكاتب تحفيظ عصرية وعددها (5).
3. المسابقات القرآنية: 
• مسابقة اختبار أوائل الكليات
• مسابقة الاختبارات الأولية للخطباء
• مسابقة القوافل الدعوية
• مسابقة علوم القرآن والسنة النبوية
• مسابقة جودة الأداء للأئمة والواعظات
• مسابقة النابغين في علم الفرائض
• مسابقة إقامة الشعائر من السادة أعضاء المقارئ
• مسابقة اختبارات الخطباء الجدد
• مسابقة اختبارات خطباء على بند التحسين
• مسابقة مرافقة بعثة الحج عام 1445 للأئمة والواعظات
• مسابقة عضوية المقارئ النموذجية
• مبادرة اكتشاف الصوت الذهبي
• المسابقة العالمية الثلاثون للقرآن الكريم بفروعها المتعددة
• مسابقة ذوي الهمم
• مسابقة عضوية المقارئ
• مسابقة صلاة التهجد
• مسابقة المتقدمين لإيفاد شهر رمضان

ثالثًا : في مجال التدريب والتثقيف 
• تم تنفيذ 6 دورات ضمن البناء التثقيفي للأئمة والواعظات لأكثر من 751 إماماً وواعظة على مدى ثلاثة أشهر.
• تم تنفيذ 1 دورة في التوعية السكانية لـ 100 إمام و1 دورة لـ4 عمال جدد

رابعًا: في مجال عمارة المساجد
• في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، حققت المديرية أرقامًا قياسية متعددة في افتتاحات المساجد الجديدة التي تم إنشاؤها بمعرفة وزارة الأوقاف أو بالجهود الذاتية التي تمت تحت إشراف وزارة الأوقاف، والتي بلغت خلال هذا العام المالي الحالي 84 مسجدا، منها 77 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و7 مساجد صيانة وتطويرًا.

• حصول 25 مسجدًا على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة (أ). 

• تم فرش (78) مسجدًا، بكمية فرش بلغت 22493 مترًا من السجاد (المحراب) الذي ينتجه مصنع سجاد دمنهور المملوك لهيئة الأوقاف المصرية.

رابعًا : في مجال البر وخدمة المجتمع
• تم توزيع 42 طنًّا من لحوم الأضاحي والإطعام على الأسر الأولى بالرعاية.

• تم توزيع 112000 شنطة على الأسر الأولى بالرعاية.
 

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