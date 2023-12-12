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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

النائبة عبلة الألفى خلال إدلائها بصوتها في الانتخابات: نشهد عُرس ديمقراطي كبير

صدى البلد

أدلت النائبة عبلة الألفى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بصوتها في الانتخابات الرئاسية، في لجنة المدرسة البريطانية بالرحاب، مشيدة بالإقبال الغير مسبوق علي المشاركة من جميع المصريين. 


وأكدت “ الألفي” علي ضرورة الاستمرار والمشاركة الفعالة بالتصويت في الانتخابات، لافتة إلي أن أننا نشهد عُرس انتخابي  يظهر الصورة المثلي للمصريين عالميا، داعية الجميع إلي التوجه للجان والتعبير عن رأيهم تاكيدا لحقهم الدستورى لكونه أصيل وواجب وطنى. 
وعقب الإدلاء بصوتها تفقدت عدد من اللجان الإنتخابية في دائرة التجمع الأول. 

وانطلقت أول أمس الأحد ، أعمال التصويت فى اللجان الانتخابية الرئاسية لعام ٢٠٢٤ فى ١١ الف و٦٣١ لجنه بداخل ٩٣٧٦ مركزا انتخابى مابين مدارس ومراكز الشباب ووحدات صحية يعاونهم ١١٠ الف موظف على مستوى الجمهورية. 

ودعا المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بالتصويت فى ماراثون الانتخابات الرئاسيه داخل مصر، مؤكدا بانه على ثقه فى وعى الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الاصيله فهو حق دستورى فى الاستحقاق.

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