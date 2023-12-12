مشاهد مضيئة وملحمة وطنية.. مسيرات حاشدة فى حب مصر بأسوان بالانتخابات الرئاسية

فى مشاهد مضيئة وملحمة وطنية ووسط أجواء إحتفالية شهدت محافظة أسوان اليوم مسيرات حاشدة فى حب مصر شارك فيها أكثر من 5 آلاف مواطن من اللجان النقابية والشركات والهيئات وطلاب الجامعة ، والذين توجهوا إلى مقار اللجان الإنتخابية للإدلاء بأصواتهم فى الإنتخابات الرئاسية 2024.

ومن جانبه أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالوعى المستنير والمشاركة الإيجابية من محافظة أسوان ، وأيضاً العاملين فى المشروعات القومية والشركات والهيئات والقطاعات السياحية والصناعية والجامعية ، والذين توافدوا بكثافة فى مشهد يعبر عن روح الولاء والإنتماء العالية والحب لتراب وطنهم الغالى مصر.

مسيرة حاشدة

وأشار المحافظ إلى أن ما تشهده العملية الإنتخابية من الإقبال المتزايد من كافة فئات وأطياف أهالى المحافظة بمختلف المراكز والمدن والقرى يؤكد على حرصهم لأداء واجبهم الوطنى وهو ما يظهر جلياً فى هذا العرس الديقراطى لممارسة حقهم الدستورى لبناء ورسم وصناعة مستقبل بلدهم .