قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر محيط مخيم جنين

أفادت وكالة "سند" الفلسطينية ، اليوم الثلاثاء، بتواجد قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط مخيم جنين.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الكاتب الصحفي الفلسطيني راسم عبيدات، بعد مداهمة منزله في بلدة جبل المكبر، جنوب مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الكاتب الصحفي راسم عبيدات، بعد دهم وتفتيش منزله، والعبث بمحتوياته، واقتادته إلى مركز "تحقيق المسكوبية".

من ناحية أخرى، أصيب طفل، وشاب، برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طفلا (14 عاما)، وشابا (36 عاما) أصيبا بجروح في منطقة الفخذ، ونقلا إلى المستشفى، لتلقي العلاج.

واهمت قوات الاحتلال محلات تجارية في القرية وأجرت فيها تحقيقا ميدانيا مع عدد من المواطنين.

واقتحمت قوات الاحتلال قريتي دير نظام، وعابود، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كانت قوات الاحتلال اقتحمت في وقت سابق من صباح اليوم الثلاثاء، بلدة سلواد شمال شرق رام الله، واعتقلت المواطن وسيم سنيبر، بعد إصابته بالرصاص الحي في البطن، و21 مواطنا آخرين، بينهم امرأة.