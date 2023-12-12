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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"الأوبرا" تستهل عروضها بمناسبة أعياد الكريسماس والعام الجديد بحفل على المسرح الكبير

دار الأوبرا المصرية
دار الأوبرا المصرية

تستهل دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، عروضها بمناسبة أعياد الكريسماس والعام الجديد، بحفل تحييه فرقة أوبرا القاهرة، تحت إشراف مديرها الفني تحية شمس الدين، بمشاركة أوركسترا أوبرا القاهرة، بقيادة المايسترو أحمد فرج مع كورال أوبرا القاهرة، تدريب مينا حنا وجريج مارتن، وذلك في الثامنة مساء بعد غد الخميس، على المسرح الكبير بالأوبرا. 


وذكرت دار الأوبرا المصرية، في بيان اليوم "الثلاثاء"، أن برنامج الحفل يتضمن تقديم مختارات من أشهر الأعمال العالمية التي تحتفي بالكريسماس والعام الجديد منها: "أوراتوريو نويل لكامى سان صانس، أتمنى لك عيد ميلاد مجيد، سأكون في المنزل من أجل عيد الميلاد، عيد الميلاد الأبيض، إنه أروع وقت في السنة، حول شجرة الكريسماس، الملائكة التي سمعناها في الأعلى، إفى ماريا، توهج دافئ، وإنها ليلة مقدسة".. أداء كل من تحية شمس الدين، رضا الوكيل، منى رفلة، رشا طلعت، جولي فيظي، أمينة خيرت، چاكلين رفيق، عزت غانم، عمرو مدحت، نورستا المرغني، ليلى إبراهيم ومصطفى مدحت.

ونوهت الأوبرا بأن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964، وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أفرادها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون. 

أما أوركسترا أوبرا القاهرة فإنه تأسس عام 1994، ونجح منذ تأسيسه أن يلعب دورا مهما وبارزا على الساحة الموسيقية في مصر، حيث صاحب عددًا كبيرًا من عروض فرقة باليه أوبرا القاهرة وفرقة باليه البولشوى أثناء زيارتها لدار الأوبرا المصرية، إلى جانب عروض فرقة أوبرا القاهرة، وقدم سلسلة من الحفلات السيمفونية بعنوان "الموسيقى للجميع" وحقق نجاحا كبيرا، وقام بجولات فنية في العديد من دول العالم وحاليا يتولى مسئوليته المايسترو ناير ناجي كمدير فني وقائد أساسي.

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